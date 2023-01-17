زياش قريب من الرحيل عن تشيلسي لسبب غير فني

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن نادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز جعل الدولي المغربي حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي، هدفًا رئيسيًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وأكدت الصحيفة أن زياش بات قريبًا من مغادرة "البلوز"، خصوصًا أن إدارة الفريق ترغب في تسريح اللاعب المغربي، حتى يتسنى لها قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا، بناءً على قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نيوكاسل وضعت زياش ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين يرغب النادي في التعاقد معهم، من أجل تعزيز خطه الأمامي ومواصلة المستوى الكبير الذي يقدمه الفريق في الدوري الإنجليزي، مبينةً أن زميلي زياش في تشيلسي، كونور كالاغر ولوفتوس تشيك، على رادار "الماكبايس" أيضًا.

وتقول الصحيفة إن غراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، متردد كثيرًا قبل الموافقة على رحيل الثنائي كونور كالاغر ولوفتوس تشيك؛ بسبب توالي الإصابات في تشكيلته الأساسية، لكنه منفتح كثيرًا على مغادرة اللاعب المغربي.

وأضافت "تلغراف" أنه يتعين على تشيلسي الاستغناء عن لاعبَين اثنين من غير الناشئين في النادي قبل خوض ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد بوروسيا دورتموند الألماني، بعد وصول كل من ميخايلو مودريك وجواو فيليكس وبينوا بادياشيل، لذلك فإن الاستغناء عن زياش قد يكون أحد الحلول المطروحة على النادي لضمان مشاركة الوافدين الجدد.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر أرسنال، ويهدف نيوكاسل لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر / وكالات