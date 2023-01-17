تصريح صحفي مهم من أسرى حماس حول جنود الاحتلال الأسرى لدى القسام

أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً حول فيديو الأسير "مانجستو".

وقالت الهيئة: "بعد عرض المقاومة لتسجيل الفيديو للأسير "أبرا مانجستو"؛ فإننا نؤكد على الآتي:

أولًا: نُحيي المقاومة ومجاهديها على الجهود المباركة المبذولة في سبيل حريتنا المسلوبة ووقف نزف أعمارنا المستمر، ونقف عاجزين فوق عجزنا عن شكر مجاهدي وحدة الظل القسامية ومن خلفهم من المقاومون بصمت في صراع الأدمغة الدائر طوال سنين، فجزاكم الله خيرًا.

ثانيًا: نشد على أيدي إخواننا قادة المقاومة وأسودها، وندعو الله أن يُجري على أيديهم التحرير وكسر قيودٍ أثقلت منَّا المعاصم.

ثالثًا: نُجَدد نداءنا للمقاومة وقيادتها بالاستمرار في الضغط على الصهاينة، والإصرار على تحقيق حريتنا واجتراح الوسائل والأدوات لتوفير أسباب الحرية لنا جميعا، خاصةً بعد مضي ثماني سنوات في الحديث عن هذا الملف.

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "حفظ الله المقاومة، وسدد خطاها لتحرير المسرى وتحريرنا".

المصدر / فلسطين أون لاين