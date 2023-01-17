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المغازي يجتاز خدمات دير البلح ويستعيد صدارة الدرجة الثانية

17 يناير 2023 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد خدمات المغازي صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، بفوزه الثمين على خدمات دير البلح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة، في ختام الجولة الخامسة عشر.

الفوز رفع رصيد خدمات المغازي إلى 26 نقطة في المركز الأول وتجمد رصيد خدمات الدير عند 14 نقطة في المركز السابع.

سجل هدفي المغازي علاء ضهير في الدقيقة (8)، واللاعب محمد الأبزل (57).

وفي منافسات الدرجة الثالثة لفرع الوسطى والجنوب حقّق المصدَّر فوزًا مهمًّا على الترابط بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس.

ليرفع المصدَّر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد الترابط عند 8 نقاط في المركز الثالث.

سجل هدف المصدَّر الوحيد لاعبه عبد الله الهندي في الدقيقة (81) من ركلة جزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#دوري الدرجة الثانية #خدمات المغازي #قطا غزة

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