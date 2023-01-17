فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

40 دولة في الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لرفع العقوبات عن الفلسطينيين

الاحتلال يداهم الخليل عقب استشهاد أبو دية

مستوطنون يقتحمون مسجد ومقام النبي موسى قرب أريحا

هل يرحل كلوب عن ليفربول بسبب سوء النتائج؟

مطلوب محاضرين في الإعلام للعمل في جامعة غزة

"حماس" تنعى الشهيد أبو دية الذي ارتقى برصاص الاحتلال

آخر تطورات صفقة سامي قعدان بين الخدمات والشباب

راصد: الأمطار هذا العام "شحيحة" لأول مرة منذ 1994

اتحاد الموظفين يغلق مقر "أونروا" في القدس احتجاجًا على سياساتها

"هنية" يهنّئ البرغوثي بإعادة انتخابه أمينًا عامًّا لحركة المبادرة الوطنية

الاحتلال يداهم الخليل عقب استشهاد أبو دية

17 يناير 2023 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
...
مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الخليل عقب استشهاد أبو دية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في محافظة الخليل، عقب استشهاد الفلسطيني حمدي أبو دية (40 عامًا)، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال الخليل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة الجلدة وسط مدينة الخليل، وأطلقت وابلًا من القنابل الغازية تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل من دوار التحرير، وذلك بعد ساعات من الاعتقالات التي شنتها في المدينة والتي طالت عددًا من الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، كلًّا من يوسف الطيطي وأكرم أبو هشهش وأحمد أبوطعيمة ووعد البدوي وفراس براهمية وأمير غطاشة، وأنس أبو هشهش ومحمد الخطيب وجواد هديب من مخيم الفوار جنوب الخليل.

واستشهد الشاب أبو دية متأثرًا بجراح خطيرة بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصاب قرب حلحول، قبل أن يُعلن عن استشهاده فيما بعد، بينما اندلعت مواجهات في وقت سابق شمال الخليل، وصادر جنود الاحتلال مركبة محترقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #الاحتلال الإسرائيلي #حمدي أبو دية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة