مطلوب محاضرين في الإعلام للعمل في جامعة غزة

إعلان وظائف شاغرة تعلن جامعة غزة عن حاجتها إلى محاضرين في الأعلام (بنظام الساعة)
شروط شغل الوظيفة:
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المتقدم حاصلاً على شهادة الليسانس والماجستير والدكتوراه في مجال (الاتصال، الاعلام، الصحافة، العلاقات العامة).
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الشهادات معتمدة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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المتقدم لديه خبرة أكاديمية في مجال التخصص لا تقل عن سنتين.
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المتقدم لديه القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
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يجيد استخدام الحاسوب، وتكنولوجيا التدريس الحديثة.
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حاصلاً على دورات تدريبيه في مجال تخصصه.
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يجيد اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة).
الاوراق المطلوبة:
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نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد.
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صورة عن جميع الشهادات العلمية.
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صورة شهادة المعادلة للدرجات العلمية
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شهادة تثبت الخبرة الاكاديمية.
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صور عن الدورات التدريبية.
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سيرة ذاتية.
آلية التقديم:
1- يقدم الطب والأوراق المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني التالي: إضغط هنا
2- آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الاثنين 23/1/2022م.
3- لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على هاتف رقم 2885731 – دائرة شؤون الموظفين