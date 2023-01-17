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مطلوب محاضرين في الأعلام للعمل في جامعة غزة

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مطلوب محاضرين في الأعلام للعمل في جامعة غزة

17 يناير 2023 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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إعلان وظائف شاغرة تعلن جامعة غزة عن حاجتها إلى محاضرين في الأعلام (بنظام الساعة)

 

شروط شغل الوظيفة:

  1. المتقدم حاصلاً على شهادة الليسانس والماجستير والدكتوراه في مجال (الاتصال، الاعلام، الصحافة، العلاقات العامة).

  2. الشهادات معتمدة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  3.  المتقدم لديه خبرة أكاديمية في مجال التخصص لا تقل عن سنتين.

  4.  المتقدم لديه القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

  5. يجيد استخدام الحاسوب، وتكنولوجيا التدريس الحديثة.

  6. حاصلاً على دورات تدريبيه في مجال تخصصه.

  7. يجيد اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة).

الاوراق المطلوبة:

  1. نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد.

  2. صورة عن جميع الشهادات العلمية.

  3. صورة شهادة المعادلة للدرجات العلمية

  4. شهادة تثبت الخبرة الاكاديمية.

  5. صور عن الدورات التدريبية.

  6. سيرة ذاتية.

آلية التقديم:

   1-   يقدم الطب والأوراق المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:   إضغط هنا​ 

2-    آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الاثنين 23/1/2022م.

3-    لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على هاتف رقم 2885731 – دائرة شؤون الموظفين

 
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