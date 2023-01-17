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"حماس" تنعى الشهيد أبو دية الذي ارتقى برصاص الاحتلال

17 يناير 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الشهيد حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاماً)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل، بعد ملاحقته على إثر تنفيذه عمليات إطلاق نار بطولية ضد المحتلين.

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وقالت "حماس" في بيان مقتضب: إنّ "دماء الشهيد أبو دية، الذي حرّض في وصيّته على الثورة والمقاومة، لَيَبْعث برسالة إلى كلّ أبناء فلسطين لحمل السلاح والانضمام لركب المقاومين لصدّ العدوان والجرائم الصهيونية المتصاعدة بحقّ شعبنا وأقصانا ومقدّساتنا، والانتقام لدماء الشهداء باستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن، حتى زوالهم عن أرضنا المباركة". 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #بلدة حلحول #الشهيد أبو دية #الشهيد حمدي شاكر عبد الله أبو دية

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