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"هنية" يهنّئ البرغوثي بإعادة انتخابه أمينًا عامًّا لحركة المبادرة الوطنية

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"هنية" يهنّئ البرغوثي بإعادة انتخابه أمينًا عامًّا لحركة المبادرة الوطنية

17 يناير 2023 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هنّأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، بنجاح المؤتمر الوطني العام للحركة وتجديد الثقة له بانتخابه أمينًا عامًّا للحركة.

وأكد هنية خلال الاتصال على متانة العلاقة الثنائية مع حركة المبادرة الوطنية، وضرورة استمرارها وتطورها.

وشدّد رئيس المكتب السياسي لحماس على دور المبادرة الوطنية في الساحة الفلسطينية، وعلى مواقفها الوطنية والحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

من جانبه أثنى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على اتصال رئيس الحركة، مشدّدًا على متانة العلاقة مع حركة حماس، وأن المبادرة وحماس في مركب واحد على طريق مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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