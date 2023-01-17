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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

17 يناير 2023 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (18 يناير).

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/2) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما ودعت الهيئة المسافرين للحضور في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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