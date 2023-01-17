"المرور": وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الإدارة العامة للمرور والنجدة، عن وفاة مواطن ووقوع 3 إصابات من جرّاء حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء،أن الشاب أحمد عبد الله شاهين (23 عامًا) من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تُوفي الليلة الماضية من جرّاء حادث تصادم بين مركبة ودراجة هوائية على شارع صلاح الدين وسط القطاع.

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وقالت: إن "مركبة من نوع كيا فورتي فضي اللون يقودها السائق (س. ر) 23 عامًا، صدمت الدراجة الهوائية الخاصة التي كان يستقلها الشاب "شاهين" ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى ثم توفي بعد ذلك".

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

في ذات السياق، أفادت الإدارة العامة للمرور أن 3 إصابات أخرى وقعت من جرّاء 7 حوادث سير في غزة خلال 24 ساعة الماضية، إحداها متوسطة وإصابتان طفيفتان، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ7 مركبات ومكونات الطريق.

المصدر / فلسطين أون لاين