معتقل سابق يطالب السلطة بإعادة مركبته وبضائعه

رام الله/ خاص "فلسطين":

طالب المعتقل السابق في سجون السلطة مزيد سقف الحيط، أجهزة أمن السلطة بإعادة مركبته وبضائعه المحتجزة دون مسوغ قانوني.

وأوضح سقف الحيط في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة تحتجز مركبته وبضائعه (سكاكر وحلويات) منذ 7 يناير الجاري، لافتًا إلى أن بضاعته معرضة للتلف وهو أمر يهدّده بخسائر مالية ستلقي بآثارها السلبية على أسرته كونها "مصدر الرزق الوحيد".

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واعتقل عناصر الأمن الوقائي التابع للسلطة عبر حاجز عسكري، سقف الحيط في التاريخ المذكور وتعرّض خلال أيام من الاعتقال للتعذيب وسوء المعاملة.

وذكر سقف الحيط، الذي أفرج عنه بعد 5 أيام من الاعتقال السياسي، أنه توجّه إلى مقر "وقائي السلطة" في نابلس، الخميس الماضي، من أجل استلام مركبته وبضاعته، فردّ عليه عناصر الجهاز: "اليوم إجازة ولا يوجد أي من المسؤولين في الداخل".

وأشار إلى أنه توجّه لعدد من المسؤولين في أجهزة السلطة من أجل استعادة حقوقه، "دون فائدة".

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ولم يسكت عن ذلك، بل وجّه رسالة إلى النائب العام في الضفة شرح خلالها تفاصيل اقتحام عناصر الأمن الوقائي منزله وتمزيق صورة المعارض السياسي المغدور نزار بنات.

ووصف سقف الحيط سلوك أجهزة السلطة بأنه مخالف لقيم المجتمع الفلسطيني وثقافته.