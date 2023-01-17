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"سيلفي" و"قصة" لشابة روسية قبل الموت في الطائرة النيبالية

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صورة "سيلفي" و"قصة" لشابة روسية قبل الموت في الطائرة النيبالية

17 يناير 2023 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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مشهد من تحطم الطائرة النيبالية

وثق نشطاء وصحفيون، آخر صورة لشابة روسية تدعى إيلينا باندورو، (33 عامًا)، نشرتها قبل لحظات من وفاتها في حادث تحطم الطائرة النيبالية.

وشاركت إيلينا متابعيها صورة "سيلفي" عبر خاصية قصة "ستوري إنستغرام"، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها الشديد للاطلاع على النيبال وحضارته وثقافته، وعلّقت: "اذهب إلى نيبال!".

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن المدونة الروسية كانت تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، وكانت كثيرة السفر، حيث وثّقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من 1000 شخص.

ومنذ إعلان الخبر، ضجت صفحة إيلينا بكلمات الحزن والتعازي لوفاتها، حيث أشار أصدقاؤها إلى أنها كانت تتمتع "بروح لطيفة".

صورة "سيلفي" الشابة إيلينا باندورو على متن الطائرة النيبالية المنكوبة

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المصدر / وكالات
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