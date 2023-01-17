ألمانيا.. تعيين "بيستوريوس" وزيرًا للدفاع

عيّن المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، السياسي الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع، عقب استقالة الوزيرة السابقة كريستين لامبرخت بعد تعرّضها لانتقادات عدة من أحزاب المعارضة.

واختار شولتس بيستوريوس للمنصب بعد سنوات من شغله منصب وزير الداخلية المحلي في ولاية ساكسونيا السفلى (إحدى ولايات ألمانيا الست عشرة وثاني أكبرها مساحة بعد بافاريا) منذ عام 2013، حسبما نقلت صحيفة "تسايت" الألمانية.

وبيستوريوس (62 عاما) عضو في "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" التابع له المستشار شولتس.

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ونقلت الصحيفة الألمانية عن شولتس، سعادته باختياره بيستوريوس لمنصب وزير الدفاع، وقال في تصريحات صحفية: "إنه حقًا الشخص الصحيح".

ويتعين على بيستوريوس توجيه مشروع تحديث الجيش الألماني، والإشراف على توسيع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، حسب تقارير إعلامية.

وكانت لامبرخت (57 عاما) تولت منصب وزيرة للدفاع في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها تقدّمت باستقالتها على خلفية انتقادات متواصلة من قبل أحزاب المعارضة لفشلها في إظهار القيادة وإهمال المشكلات الحادّة للقوات المسلّحة وبطء تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

المصدر / وكالات