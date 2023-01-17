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استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب حلحول بالخليل

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محدث استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب حلحول بالخليل

17 يناير 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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الشهيد حمدي أبو دية

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عامًا) برصاص الاحتلال قرب مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لها، إنها تلقّت هذه المعلومة من قبل هيئة الشؤون المدنية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على المواطن "أبو دية" قرب حلحول بـالخليل جنوبي الضفة الغربية.

وزعمت مصادر عبرية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال بالقرب من مدخل النبي يونس شمال حلحول.

ومنعت في ذلك الوقت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المواطن المصاب، والذي أُعلن عن استشهاده لاحقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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