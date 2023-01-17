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"وادي" يكشف سبب انتقاله إلى طلائع الجيش

17 يناير 2023 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أكد المحترف الفلسطيني محمود وادي أن انتقاله إلى صفوف طلائع الجيش جاء من أجل المشاركة بصفة دائمة واستعادة مستواه، مبينا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة مع بيراميدز منذ انضمامه إليه.

وأوضح وادي في تصريحات تيلفزيونية أنه تلقى اتصال من مسؤولي الطلائع والذين عرضوا عليه الانضمام للفريق، ليوافق على العرض في ظل رؤية الفريق وضمان مشاركته معه بشكل دائم، إلى جانب امتلاكه لمدرب كبير هو محمد يوسف.

وشدد وادي، على أنها فرصة جيدة من أجل استعادة المستوى الذي كان عليه سابقا وأنه سيعمل على استثمارها بشكل جيد.

وأعلن طلائع الجيش تعاقده مع وادي نجم المنتخب الوطني على سبيل الإعارة من بيراميدز حتى نهاية الموسم.

من جانبه، أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن انتقال محمود وادي إلى فريقه يمثل إضافة كبيرة وقوية، مبينا أن محمود وادي يملك خبرة كبيرة في الدوري المصري وقدم مستويات كبيرة في السنوات الماضية.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية أن انضمام وادي سيكون له أثر جيد على الفريق في الجانب الهجومي خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لاعبه خالد قمر يتحمل الواجبات الهجومية وحده في الفريق.

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#وادي #طلائع الجيش #المحترف محمود وادي

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