وظائف شاغرة في شركة مزاج بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مزاج بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.
الوظائف المطلوبة
1 - مبيعات
2 - كاشير
3 - ويتر ( وهو النادل : الشخص الذي يقدم الطعام والمشروبات للزبائن )
المؤهلات المطلوبة:
- القدرة على التعامل مع الزبائن و اللباقة في الحديث.
- هيئة مناسبة
- العمر ما بين 19-30 عامًا
- الجنس (ذكور/إناث).
- تحمّل ضغط العمل.
- حامل لشهادة جامعية حد أدنى دبلوم في التخصصات ذات العلاقة.
- خبرة لا تقل عن عام في مجال العمل.
طريقة التسجيل
- للتقدّم للوظائف من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/tZAA3L6od2KFfvYg7
- آخر موعد للتقديم هو الخميس 19-01-2023