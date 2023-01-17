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وظائف شاغرة في شركة مزاج بمدينة غزة

17 يناير 2023 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة مزاج بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.

الوظائف المطلوبة

1 - مبيعات

2 - كاشير

3 - ويتر ( وهو النادل : الشخص الذي يقدم الطعام والمشروبات للزبائن )

المؤهلات المطلوبة:

- القدرة على التعامل مع الزبائن و اللباقة في الحديث.

- هيئة مناسبة

- العمر ما بين 19-30 عامًا

- الجنس (ذكور/إناث).

- تحمّل ضغط العمل.

- حامل لشهادة جامعية حد أدنى دبلوم في التخصصات ذات العلاقة.

- خبرة لا تقل عن عام في مجال العمل.

طريقة التسجيل

- للتقدّم للوظائف من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

 https://forms.gle/tZAA3L6od2KFfvYg7

-  آخر موعد للتقديم هو الخميس 19-01-2023

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