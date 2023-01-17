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"قاسم": الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة مشرّفة

17 يناير 2023 . الساعة 07:00 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرى جنوده الأسرى لدى كتائب القسام إلا بصفقة تبادل مشرّفة.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "المقاومة قادرة على الإفراج عن أسرانا، وأثبتت في كل المحطّات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات"، مشدّدًا على أن الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى القسام إلا بصفقة تبادل مشرّفة.

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وأضاف "أن ما نشرته كتائب القسام من تسجيل مصوّر لأحد الجنود الأسرى الصهاينة لديها يؤكد جدّية القسّام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل".

وبيّن قاسم أن حالة من المماطلة والتسويف تمارسها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتضليل المتعمّد من قادة الاحتلال للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسّام وصحتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #حازم قاسم #الأسرى لدى حماس

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