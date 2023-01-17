اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت منزلين فيها.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وفتّشت منزلي ذوي الشهيدين عماد، وبكر بني عودة، وعاثت فيهما خراباً.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، دون تسجيل إصابات أو حالات اعتقال.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم، واعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من المحافظة.

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ووفق مصادر محلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال بلال عادل جادو (38 عامًا)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومراد محمود الشيخ (26 عامًا) من قرية مراح رباح، ومراد جهاد طقاطقة (23 عامًا) من قرية أم سلمونه جنوبًا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة سلواد شرق رام الله، بعد اقتحام البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشابين محمود ماهر ثلجي، ومأمون محمود حامد بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

المصدر / فلسطين أون لاين