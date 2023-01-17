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الطقس: أجواء مشمسة ودافئة نهارا باردة ليلا

17 يناير 2023 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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أجواء مشمسة ودافئة نهارا باردة ليلا

يطرأ بحول الله تعالى، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئية في ساعات النهار ويسود خلال وقت الظهيرة أجواء دافة نسبيا.

ومع ساعات المساء تعود الأجواء لتصبح باردة جدا، وكذلك الحال مع ساعات الفجر والصباح الباكر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وخلال النهار يسود جو مشمس إلى غائم جزئي ومائل للاعتدال في ساعات الظهيرة، بينما مع المساء يعود الجو باردا.

ويوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد، مع جو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وفي يوم الجمعة، يبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار.

وتسود الأجواء الباردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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