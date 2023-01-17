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إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وجنين ورام الله

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بالفيديو إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وجنين ورام الله

17 يناير 2023 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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الاحتلال ينفذ اقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة (أرشيف)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخلّلتها مواجهات أسفرت عن إصابات واعتقالات بين المواطنين، فيما اندلعت اشتباكات في بعض المناطق.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في الخليل، ورام الله، وجنين، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ونفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الخليل، حيث اعتقلت 9 شبان على الأقل من مخيم الفوار، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد في محافظة رام الله واعتقلت شابين عقب اقتحام منزليهما.

كما أصيب ثلاثة مواطنين على الأقل في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال أسامة هاشم خلوف من برقين، وعمر الهاشم من قباطية، بينما اعتقلت بلال جادو من مخيم عايدة، والمحرر مراد حيان طقاطقة من أم سلمونة، ومراد محمود الشيخ من بلدة مراح براح قرب بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منتصف الليل بلدة حلحول شمال الخليل، وصادرت سيارة محترقة في البلدة، قبل أن تنسحب فجراً.

المقاومون والشباب الثائر من جهتهم تصدّوا لقوات الاحتلال، حيث دارت اشتباكات مسلّحة في أكثر من منطقة خصوصاً في قباطية وبرقين بجنين، وفي بلدة طمون بمحافظة طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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