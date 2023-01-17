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تعرف على أفضل وأسوأ العملات أداءً خلال الـ2022

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تعرف على أفضل وأسوأ العملات أداءً خلال الـ2022

17 يناير 2023 . الساعة 03:46 بتوقيت القدس
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تعرّضت أسواق العملات الأجنبيّة لعام صعب في سنة 2022، في ظل الأحداث والضغوطات الجيوسياسية، وتأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، التي دفعت البنوك المركزية في الدول الغربية لتشديد السياسية النقدية.

وفي هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، على قناته في "التلغرام" قائمة بالعملات الأفضل والأسوأ أداءً لها خلال العام 2022، وتصدر الريال البرازيلي قائمة أفضل العملات، تلاه البيزو المكسيكي، وفي قائمة الأسوأ جاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الأولى، حيث تراجع لأكثر من 40%، تلاه الجنيه المصري متراجعا نحو 35%.

قائمة أفضل العملات خلال العام 2022:

1- ريال برازيلي

2- بيزو مكسيكي

3- روبل روسي

4- دولار السينغافوري

5- دولار هونغ كونغ

6- ريال سعودي

7- فرنك سويسري

8- دينار كويتي

9- كورونة تشيكية

10- بات تايلاندي

قائمة بأسوأ العملات للعام 2022

1- بيزو أرجنتيني

2- جنيه مصري

3- ليرة تركية

4- هريفنا أوكرانية

5- بيزو كولومبي  

6- كرونة سويدية

7- ين ياباني

8- فورنت هنغاري

9- جنيه بريطاني

10- كرونة نرويجية

المصدر / وكالات
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#الجنيه المصري #العملات

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