الإعلام العبري: فيديو "مينغستو" قد يحرك مياه صفقة تبادل جديدة

قال المحلل العسكري والأمني في هيئة البث الرسمية العبرية (كان) روعي شارون، إنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين مسؤول جديد لقضية الجنود الأسرى بدلًا من "يرون بلوم"، والذي قدم استقالته في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح شارون، تعليقا على الفيديو الجديد الذي نشرته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس وظهر فيه أحد الجنود الأسرى لديها، أن هوية المسؤول الجديد "ستكون مؤشرا على مدى جدية نتنياهو فيما يتعلق بإنجاز صفقة أسرى".

وأضاف أن التسجيل الصوتي السابق للأسير أفرا منغستو لم ينجح في عقد صفقة أسرى (بثته كتائب القسام في الـسابع من حزيران/يونيو 2021)، ولكن ربما هذا المقطع المرئي يؤدي إلى إنجاز شيء ما.

بدورها؛ قالت القناة (13) العبرية، إن "(إسرائيل) ما زالت ترفض أياً من مطالب حماس التي تخص الإفراج على كبار الأسرى الأمنيين".

وأفادت صحيفة (معاريف) العبرية، أن شقيق الجندي الأسير خاطب الحكومة الإسرائيلية بالقول: "المطالبة بعودة أخي حق أساسي".

وعلق مكتب نتنياهو في بيان تناقلته وسائل الإعلام العبرية على المقطع المصور بالقول: "(إسرائيل) تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة أبنائها الأسرى والمفقودين من غزة".

وبثت كتائب القسام أمس الاثنين، رسالة مصورة لجندي الاحتلال الأسير لديها أفرا مينغستو وهو يقول "إلى متى سأظل هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب (إسرائيل) من مصيرنا؟".

المصدر / وكالات