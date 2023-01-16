تعرف على موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في السعودية

لا تتوقف مفاجآت الدوري السعودي وأنديته في السنوات الأخيرة، فبعد انضمام رونالدو، أصبح عشاق كرة القدم في الوطن العربي على مواجهة قد تكون أخيرة بينه وبين ميسي.

هذه المواجهة المنتظرة التي تعيد للذاكرة ليالي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ستجمع بينهما في مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، والتي تجمع بينهما ضمن موسم الرياض 2023.

"رُب ضارةٍ نافعة".. هذا هو لسان حال منظمي موسم العاصمة السعودية، بل وجمهور الهلال والنصر، فالمباراة ضد العاصمي الفرنسي كان مقرر لها العام الماضي، لكنها تأجلت بعد إلغاء معسكر باريس الشتوي بالدوحة.

تأجيل مباراة كأس موسم الرياض أتى بالنفع بالفعل، فالآن نحن على موعد مع الفصل الأخير من الصراع بين رونالدو وميسي، بعد انضمام البرتغالي للعالمي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على كل شيء عن مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض، الموعد والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر، كذلك موقف ميسي ورونالدو من المشاركة، وما هو أكثر من ذلك.

متى موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض هو يوم الخميس 19 يناير 2023، وذلك بعد عام بالتمام من تأجيله.

ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت الرباط.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان؟

تذاع فعاليات موسم الرياض على مجموعة قنوات SSC السعودية، وستكون إحدى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض.

مجموعة قنوات بي إن سبورت حصلت أيضًا على حقوق بث مباراة العاصميين السعوديين ضد العاصمي الفرنسي، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والهلال ضد بارس في الشبكة القطرة هي "beIN SPORTS HD 2"، بجانب "beIN SPORTS HD 1 English".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض بأكثر من طريقة، الأولى هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT"، التابعة للمجموعة القطرية.

أما الطريقة الثانية فهي الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد "Shahid VIP"، والتي توفر البث المباشر لجميع قنوات SSC السعودية.

المصدر / وكالات