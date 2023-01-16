القيادي "مرداوي": رسالة "القسام" تؤكد جدية "حماس" في عقد صفقة تبادل سريعة للأسرى

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرادوي أن مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام للجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيرا منغستو، يؤكد أن حماس جادة في نيتها عقد صفقة تبادل سريعة للأسرى.

وأضاف مرداوي إن "فيديو منغستو هو رسالة من كتائب القسام لتركيبة الكيان الجديدة العسكرية والسياسية، أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى".

وتابع :"الفيديو يؤكد أن الجنود الصهاينة لايزالون في قبضة كتائب القسام، وكل عمليات التحايل على الجمهور الإسرائيلي لم تنطل على أحد".

وشدد على أن حماس ستبذل قصار جهدها من أجل إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، من دون أي تهاون تجاه قضيتهم.

وعرضت القسام رسالة مصّورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أكدت فيها فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟" وقبيل عرض المقطع المصوّر لمنغستو، وصفت كتائب القسام الرسالة المصوّرة بأنها "مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو".

وأصبح الجنرال هرتسي هاليفي اليوم الإثنين، رئيس الأركان الـ23 لجيش الاحتلال خلفًا لأفيف كوخافي.





المصدر / فلسطين أون لاين