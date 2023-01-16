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بوروسيا دورتموند يصدم جماهير ريال مدريد وليفربول بشأن بيلينغهام

16 يناير 2023 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
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بوروسيا دورتموند يصدم جماهير ريال مدريد وليفربول بشأن بيلينغهام

أنهى سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني، الجدل المرتبط بمستقبل لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام بعد تردد أنباء بسعي العديد من أندية أوروبا الكبرى للتعاقد معه.

وقال كيل في حوار مع مجلة "كيكر" الألمانية : "إدارة بوروسيا دورتموند لا تشعر بالضغط في الوقت الراهن، لأن جود ارتقى ليصبح قائدًا للفريق بعد أن حقق تطورًا مذهلًا في أدائه، إذ يركز تمامًا على كرة القدم".

وأضاف كيل: "بالمناسبة لم يصلنا أي عرض من أجل بيلينغهام وسأكون غبيًا إذا رغبت بالتخلي عنه، وسنتحدث إلى والديه في الوقت المناسب من أجله".

وشدد كيل: "إدارة النادي لا تمارس أي ضغط على بيلينغهام، لقد أصبح لاعبًا متميزًا في بوروسيا من خلال الطريقة التي يلعب بها كرة القدم وروحه القتالية والتزامه".

ويرتبط جود بيلينغهام ابن الـ19 عامًا بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، ومن المتوقع أن تتسابق الأندية الأوروبية الكبرى للظفر بخدماته ودفع مبالغ ضخمة من أجله، الأمر الذي سينعش خزينة النادي الألماني التي تعاني بسبب مخلفات جائحة كورونا، إذ لم ينفِ كيل ذلك بقوله: "بالطبع نحن بحاجة إلى موارد اقتصادية للتعاقد مع لاعبين جدد. لكن لا ينبغي لنا أن نعلق القضية على لاعب واحد".

وفي سياق آخر، أكد كيل أن إدارة بوروسيا دورتموند لا تنوي التجديد لكافة اللاعبين الثمانية الذين ستنتهي عقودهم في يونيو القادم.

وقال إن ثمة لاعبين قد يرحلون مجانًا بنهاية الموسم، أبرزهم: ماركو رويس، ماتس هوملز، رافاييل غيريرو، محمود داوود ويوسوفا موكوكو، وقال كيل بخصوص ذلك: "لن نقوم بتمديد جميع العقود التي ستنتهي لأننا نريد إجراء تغييرات في بعض المراكز".

المصدر / وكالات
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#ليفربول #ريال مدريد #بوروسيا دورتموند #بيلينغهام

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