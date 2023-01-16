رسالة القسام عبر فيديو "منغستو".. تطمين للأسرى وتحريك للمياه الراكدة‬

عرضت كتائب الشهيد عزالدين القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، في رسالة جديدة لدعم وتطمين الأسرى، وفي خطوة جديدة لتحريك المياه الراكدة حول ملف تبادل الأسرى.

الناشط السياسي ثامر سباعنة قال إن "بث القسام لفيديو الجندي الأسير منغستو في هذا الوقت، حمل عدة رسائل ولعل أهمها رسالة تطمين ودعم لأسرانا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى في ظل التهديدات الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة من الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير".

وأضاف سباعنة إن "ظهور الجندي الأسير لدى القسام منغستو بحالة صحية ممتازة، هي رسالة واضحة عن أخلاق القسام وحسن تعامله مع الأسرى، على عكس تعامل الاحتلال مع أسرانا في سجون الاحتلال".

وأشار إلى أن التوقيت وبهذا الشكل الواضح من بث فيديو للجندي منغستو جاء مع بدايات حكومة الاحتلال الجديدة، ومع استلام قائد جديد لجيش الاحتلال، وفي ظل مظاهرات في الشارع الإسرائيلي ضد الحكومة الجديدة، وكل هذا يخلط أوراق الحكومة الجديدة ويزيد الضغط عليها.

وأوضح سباعنة أن القسام تقدم بخطوة جديدة نحو عقد صفقة تبادل، وهو الآن يضع الكرة في ملعب حكومة الاحتلال.

وبين أن القسام ينتظر رد الفعل وبناء عليه ستكون خطوات القسام القادمة، إضافة إلى أن هذه الخطوه تبعث الأمل بروح أسرانا البواسل.

تحريك المياه الراكدة

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي إن القسام يهدف لتحريك المياه الراكدة في ملف تبادل الأسرى، والفيديو رسالة لذوي الجنود بضرورة التحرك ضد حكومة الاحتلال.

وأكد الريماوي على أن المقاومة أثبتت معادلة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، بفك قيد الأسرى من خلال صفقة وفاء الأحرار.

ولفت الريماوي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الترويج، بأن هناك أسرى صهاينة لدى القسام ليسوا أحياء.

واستدرك: "المقاومة أمام اختبار حقيقي يتمثل بتحريك استراتيجي لملف الأسرى"، مشددا في الوقت ذاته على أن كتائب القسام هي الأقدر على إنجاز نوعي في ملف قضية الأسرى.

وعرضت القسام رسالة مصّورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أكدت فيها فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟" وقبيل عرض المقطع المصوّر لمنغستو، وصفت كتائب القسام الرسالة المصوّرة بأنها "مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو".

وأصبح الجنرال هرتسي هاليفي اليوم الإثنين، رئيس الأركان الـ23 لجيش الاحتلال خلفًا لأفيف كوخافي.





المصدر / حرية نيوز