حارس ريال مدريد السابق يقترب من نادي النصر السعودي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وأُصيب أوسبينا في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الديربي أمام الشباب، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف (0-0) في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي "دوري روشن" لموسم 2022-23، وأعلن النصر رسميًا أن حارسه تعرض لكسرفي إحدى عظام المرفق، وأن أوسبينا سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وحسب ما أوردته صحيفة "ماركا"، فإن نافاس هو خيار النصر الأول بعد إصابة أوسبينا، ويمكن أن تنتهي المفاوضات خلال الأسبوع الجاري، في ظل وجود حارس باريس سان جيرمان بالرياض مع فريقه لخوض مباراة ودية أمام نجوم الهلال والنصر، يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضافت الصحيفة: "يُفترض أن تكون فترة الغياب طويلة بالنسبة لأوسبينا، ومن هنا تم البحث عن بديل. يُخطط حارس النصرللسفر إلى مدريد لاستشارة المزيد من الأطباء، ومعرفة إمكانية إجراء عملية جراحية في العاصمة الإسبانية".

ويرتبط نافاس مع باريس سان جيرمان بعقد حتى يونيو/ حزيران المقبل، وذكر التقرير أن المدير الرياضي الباريسي، لويس كامبوس، يريد الحصول على 4 ملايين يورو لبيع الفترة المتبقية من عقد الحارس الكوستاريكي، وهو أمر قد يجعل المفاوضات صعبة مع النصر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن نافاس هو أولوية النصر التعاقدية، لكنه ليس الخيار الوحيد أمام "العالمي"، فهناك اسم آخر ظهر على الطاولة، وهو الحارس المغربي منير المحمدي، الذي يُدافع حاليًا عن قميص الوحدة السعودي.

المصدر / وكالات