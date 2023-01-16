بلدية رفح تخصص أراضٍ لإنشاء خمس مدارس خلال 2022

خصصت بلدية رفح أراضٍ لصالح إنشاء خمس مدارس، خلال عام 2022، دعمًا للمسيرة التعليمية وخدمةً لسكان المدينة وتخفيفًا لاكتظاظ الطلبة في المدارس.

وأوضح رئيس البلدية د. أحمد الصوفي أنه تم تسليم الأراضي للجهات المختصة لمباشرة أعمال الإنشاء.

ولفت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استلمت ثلاث قطع لصالح إنشاء مدارس، واحدة في حي خربة العدس تبلغ مساحتها 3656 مترًا مربعًا، واثنتين في حي السلام بمساحات 2970 و3634 مترًا مربعًا.

وذكر الصوفي أن أعمال إنشاء احدى المدارس في حي السلام والتي حملت اسم مدرسة حي السلام الإعدادية المشتركة للاجئين، بمساحة 3634 مترًا مربعًا، قاربت على الانتهاء، وسيتم افتتاحها مع بداية الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

ونبه إلى استجابة البلدية للأهالي من أجل تسوية وتعبيد الطريق الواقع أمام المدرسة، بجهود ذاتية، والذي يربط شارع الإيمان بالمدرسة، بطول 300 مترًا وبعرض 12 مترًا، من أجل تسهيل حركة الطلبة.

وأوضح الصوفي أن قطعتي أرض تم تخصيصهن لإنشاء مدارس حكومية، واحدة في حي السلام قرب معبر رفح، بمساحة 3300 مترًا مربعًا، والثانية بدأت أعمال الإنشاء فيها، في حي خربة العدس بمساحة 3588 مترًا مربعًا.

وكشف عن قرب انتهاء إجراءات توفير قطعة أرض في حي الحشاش لصالح إنشاء مدرسة، بداية العام الحالي.

ولفت الصوفي أن البلدية لا تدخر جهدًا مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس تلبيةً للاحتياج الطبيعي للزيادة الطلابية، مؤكداً على أهمية دعم المسيرة التعليمية وتوفير احتياجها من الأراضي، خدمة لطلبتنا وشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين