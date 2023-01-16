أول رد فعل رسمي إسرائيلي على فيديو القسام!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أول رد فعل رسمي عقب بث كتائب القسام مقطع فيديو للجندي في جيش الاحتلال الأسير في غزة أفرها منغستو.

وقالت "يديعوت": "رئيس بلدية عسقلان يأمر بإرسال فريق مختص للتواصل مع أغرانيش منغيستو والدة أفرها وتراقب حالتها عن كثب، وتقدم الدعم النفسي للعائلة بعد الفيديو الذي بثته حماس".

اقرأ أيضا: أول تعليق من عائلة منغستو على عرض القسام فيديو لابنها!

وعرضت القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أكدت فيها فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب (إسرائيل) من مصيرنا؟".

وقبيل عرض المقطع المصور لمنغستو، وصفت كتائب القسام الرسالة المصورة بأنها "مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو".

وأصبح الجنرال هرتسي هاليفي اليوم الإثنين، رئيس الأركان الـ 23 لجيش الاحتلال خلفًا لأفيف كوخافي.





المصدر / فلسطين أون لاين