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قيادي في الداخل المحتل: رسالة "القسام" ستثير غضب الإثيوبيين ضد "نتنياهو"

16 يناير 2023 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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مظاهرات في كيان الاحتلال ضد حكومة نتنياهو (أرشيف)

قال عبد الكريم العتايقة القيادي في حركة كفاح في الداخل الفلسطيني المحتل، إنّ رسالة الأسير (الإسرائيلي) افرهام منغستو المصوّرة، التي عرضتها كتائب القسام، تمثل "رسالة غضب واستفزاز ستحركّ الشارع الاثيوبي ضد حكومة نتنياهو".

وأوضح العتايقة لـ"الرسالة نت" أن ّالشارع الاثيوبي منضم للأحداث الجارية في (تل أبيب)، وهو جزء من المعارضة التي ترفض حكومة نتنياهو، "والرسالة بلا شك ستحمسهم أكثر للتحرك في المظاهرات، وطرح قضية الأسرى لدى أبنائهم".

وأضاف العتايقة: "رسالة القسام وصلت وهي ستثير غضب وحماسة الشارع الإثيوبي للمشاركة بشكل أكبر ضد نتنياهو وحكومته، وستستفز أيضا عائلة الأسير هشام السيد للتحرك".

 وتابع: "الاثيوبيون يدركون أنهم فئة ثانية أو ثالثة لدى حكومة الاحتلال، وهشام السيد يعدّ درجة رابعة بالنسبة إليها، وهذه الرسالة ستفتح آفاق سانحة لهم بالتحرك بقوة ودفع ملف الأسرى ليتصدر الدرجة الأولى لدى حكومة نتنياهو".

وبيّن العتايقة أنّ الشارع الإسرائيلي ينطلق في موجة مطالبات فئوية، "تترك مساحة حيوية لتحريك ملف الأسرى، وعرضه كمطلب أساسي تشترك فيه أكثر من فئة داخل الكيان".

وأوضح أن الاحتلال لم يكن يبالي سابقا بقضية الأسيرين السيد وافرهام؛ لكن مع مرور الوقت باتت القضية تمثل انزعاجا حقيقيًا للمؤسسة العسكرية ومقياسا فاعلا لدرجة الهزيمة التي منيت فيها بعجزها عن تحقيق انجاز في الملف، وهو ما اعترف به كوخافي عند رحيله.

وعرضت القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أكدت فيها فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

 وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"

وقبيل عرض المقطع المصور لمنغستو، وصفت كتائب القسام الرسالة المصورة بأنها "مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو".

وأصبح الجنرال هرتسي هاليفي اليوم الإثنين، رئيس الأركان الـ 23 لجيش الاحتلال خلفًا لأفيف كوخافي.

المصدر / الرسالة نت
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#كتائب القسام #اليهود الفلاشا #الاحتلال الإسرائيلي #افراهام منغستو

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