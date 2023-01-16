القدرة: لا مناص للاحتلال إلا الخضوع لشروط القسّام

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي لا مناص له إلا الخضوع والخنوع لشروط كتائب القسام بالإفراج عن أسرانا، عاجلا أم آجلا.

وجاء ذلك في تصريح صحفي تعقيبًا على نشر كتائب القسام مقطع فيديو للجندي في جيش الاحتلال الأسير في غزة أفرها منغستو.

وقال القدرة، نشدُّ على يد كتائب القسام وعمل وحدة الظل في السر والعلن من أجل حرية أسرانا، داعيا جميع الساحات للتحرّك من أجل إسناد ودعم انتزاع حرية أسرانا من سجون الاحتلال.

وعرضت القسام رسالة مصوّرة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أكدت فيها فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"





المصدر / فلسطين أون لاين