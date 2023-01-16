البريج يستعيد نغمة الانتصارات ويقرب الجلاء من الهبوط

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد خدمات البريج نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على الجلاء بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الدرة، في ختام الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى.

الفوز الثمين للبريج جعل الفريق في موقف مريح جدًّا على صعيد الترتيب برصيد 19 نقطة في المركز السابع، وأصبح الجلاء على مشارف قطع تذكرة الهبوط للدرجة الثانية بتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

سجّل هدفي البريج إبراهيم وشاح (11) وأحمد الكرنز (66)، وسجّل للجلاء هادي نبهان (86).

وعلى صعيد دوري الدرجة الثانية فرض الاستقلال التعادل على معن بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب رفح، لحساب الجولة الـ15 فرع الوسطى والجنوب، ليرفع الاستقلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، وبقي معن في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

معن افتتح التسجيل عبر لاعبه صخر زعرب (55) وعدل إبراهيم العيادي النتيجة لأصحاب الأرض (68).

المصدر / فلسطين أون لاين