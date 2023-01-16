خدمات رفح في مأزق قبل مواجهة الزوايدة

غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد خدمات رفح لاثنين من أبرز نجومه في مباراة الفريق القادمة أمام الزوايدة، والتي تجمعهما يوم الجمعة القادم على ملعب رفح في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويغيب الثنائي محمد الجرمي وإبراهيم أبو عمير عن خدمات رفح بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل اللاعبان على البطاقة الثالثة في رصيدهما خلال مباراة الفريق أمام اتحاد بيت حانون في الجولة الماضية.

وسيعمل الكابتن إسلام أبو عريضة المدير الفني للفريق على تعويض غياب الجرمي وأبو عمير، خاصة مع وجود العديد من البدلاء حيث من المتوقع أن يشارك محمود أبو عطوان بدلًا من أبو عمير إلى جوار أدهم القاضي في دفاع الفريق.

وسيحاول أبو عريضة تجهيز أحد المهاجمين من أجل الدفع به للتواجد بدلًا من الجرمي، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة جميل صقر أو صلاح الدين عرام.

ويعد الجرمي وأبو عمير من أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليهم أبو عريضة منذ بداية الموسم، ويتربع الجرمي على صدارة هدافي الفريق بتسجيله لـ7 أهداف.

ويتطلع خدمات رفح لاستعادة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، عندما يلتقي شباب الزوايدة لتمكين صدارته للترتيب والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه على أقل تقدير، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن الشجاعية وشباب رفح صاحب المركزين الثاني والثالث.

المصدر / فلسطين أون لاين