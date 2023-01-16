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بالفيديو "القسام" تعرض فيديو لأسير الاحتلال "منغستو"

16 يناير 2023 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو".

وأكدت الكتائب فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

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وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كتائب القسام #أفراهام منغستو #أفرها منغستو

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