"القسام" تعرض فيديو لأسير الاحتلال "منغستو"

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو".

وأكدت الكتائب فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

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وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"

#كتائب_القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو" مؤكدةً فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته pic.twitter.com/AYgcOnPywk — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 16, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين