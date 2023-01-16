خبر محزن في العراق قبل مباراة قطر بـ"خليجي 25"

أسفر حادث مروري عن وفاة عدد من المشجعين العراقيين، قبل مواجهة قطر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وتُقام مباراة العراق وقطر، اليوم الإثنين، على ملعب "البصرة الدولي"، وقد نقلت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية خبر وفاة المشجعين دون تقديم أي توضيحات إضافية.

وفي سياق متصل، قام الاتحاد العراقي بالتعزية في هذا الحادث الأليم، وقال الاتحاد في بيان رسمي: "يتقدّم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس اللجنة التنظيميّة لخليجي 25 "عدنان درجال"، نيابةً عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا، الذين ذهبوا ضحية حادث مروري في أثناء سفرهم من الناصرية إلى البصرة لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه القطري، التي تقام اليوم ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25 تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويلتقي الفائز من مباراة العراق وقطر، في نهائي خليجي 25، مع الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي البحرين وعُمان، المُزمع إقامتها اليوم الإثنين أيضًا، لكن على ملعب "الميناء الأولمبي".

ويُقام نهائي بطولة خليجي 25 يوم الخميس القادم الموافق 19 من الشهر الجاري، على ملعب "البصرة الدولي"، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والدوحة.

المصدر / وكالات