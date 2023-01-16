وادي يكشف سبب انتقاله لطلائع الجيش

غزة/ وائل الحلبي:

قال المحترف الفلسطيني محمود وادي إن انتقاله إلى صفوف طلائع الجيش جاء من أجل المشاركة بصفة دائمة واستعادة مستواه، مبينا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة مع بيراميدز منذ انضمامه إليه.

وأوضح وادي في تصريحات تيلفزيونية أنه تلقى اتصال من مسؤولي الطلائع والذين عرضوا عليه الانضمام للفريق، ليوافق على العرض في ظل رؤية الفريق وضمان مشاركته معه بشكل دائم، إلى جانب امتلاكه لمدرب كبير هو محمد يوسف.

وشدد على أنها فرصة جيدة من أجل استعادة مستواه الذي كان عليه سابقا وسيعمل على استثمارها بشكل جيد.

وأعلن طلائع الجيش تعاقده مع وادي نجم المنتخب الوطني على سبيل الإعارة من بيراميدز حتى نهاية الموسم.

أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن انتقال محمود وادي إلى فريقه يمثل إضافة كبيرة وقوية، مبينا أن المحترف الفلسطيني يملك خبرة كبيرة في الدوري المصري وقدم مستويات كبيرة في السنوات الماضية.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية أن انضمام وادي سيكون له أثر جيد على الفريق في الجانب الهجومي خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لاعبه خالد قمر يتحمل الواجبات الهجومية وحده في الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين