نعت الفتى "خمور".. حماس: شعبنا سيتصدّى لجرائم الاحتلال بالمقاومة الشاملة

نعت "حماس" إلى جماهير شعبنا الشهيد الفتى عمر لطفي خمور (14 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مخيم الدهيشة ببيت لحم فجر اليوم.

وأكدت الحركة في بيان نعي اليوم الإثنين، أن إعدام الفتى خمور جريمة إنسانية جديدة بحق أطفالنا، تُضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية المتصاعدة في ظل حكومة المستوطنين.

ودانت بشدّة صمت العالم على جرائم الاحتلال المستمرة بحق أطفال فلسطين، مؤكدة أنّ المقاومة الشاملة هي خيار شعبنا للتصدّي لهذه الجرائم.

وأشارت حماس إلى أنّ دماء الشهيد الفتى التي روت أرض فلسطين دفاعًا عن كرامة شعبها لن تذهب هدرًا، منوّهةً بأن شعبنا قادر على الوفاء لدماء الشهيد وكل الشهداء، والسير على الطريق التي استشهدوا من أجلها حتى تعود الديار والمقدّسات كاملة لأهلها.

المصدر / فلسطين أون لاين