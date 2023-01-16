انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

انطلقت اليوم الإثنين بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "غراند سلام" أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم بمشاركة كوكبة من نجوم الكرة الصفراء.

وفاز حامل البطولة في نسخة العام الماضي الإسباني رافاييل نادال في أولى مبارياته على البريطاني جاك دريبر في فئة الرجال، فيما تفتتح البولندية إيجا شواتيك المصنفة الأولى عالميًّا مباريات البطولة أمام الألمانية جول نيمير في فئة السيدات.

ويسعى نادال إلى الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في البطولة برصيد 22 لقبًا يليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقًا برصيد 21 لقبًا.

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فيما تقام فعاليات هذه النسخة من البطولة على مستوى السيدات في غياب حاملة اللقب الأسترالية أشلي بارتي التي أعلنت في مارس الماضي 2022 اعتزالها اللعب بشكل مفاجئ.

وتعقد الجماهير العربية آمالًا كبيرة في فئة السيدات على التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميًّا لتحقيق اللقب ومواصلة نجاحاتها، حيث ستفتتح جابر أولى مواجهاتها يوم غد الثلاثاء أمام السلوفينية تمارا زيدانسيك المصنفة رقم 98.

ويشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الأول 128 لاعبًا بما يعني وجود 64 مباراة للرجال و64 مباراة للسيدات.

وستُقام فعاليات البطولة على مدار أسبوعين لتكون المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري.

المصدر / وكالات