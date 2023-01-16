استقالة وزيرة الدفاع الألمانية من منصبها

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت استقالتها من منصبها اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للوزيرة تلقّته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها.

جاءت الاستقالة عقب سلسلة هفوات أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبرخت في بيان "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفدرالية" وألقت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا.

المصدر / وكالات