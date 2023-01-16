فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استقالة وزيرة الدفاع الألمانية من منصبها

براتب يتجاوز 1300 دولار .. مطلوب مبرمج للعمل مع شركة سعودية مختصة بالحلول المالية

"القدس في العيون".. معرض يجسد معالم المسجد الأقصى

"المرور": إصابة طفيفة في 7 حـوادث سير خلال 24 ساعة

منظمة "بتسيلم": (إسرائيل) تحكم على مرضى غزة بـ "الموت"

صحيفة عبرية: ذعر في مكتب نتنياهو بعد العثور على ظرف مشبوه

الاحتلال يشرع بنقل 70 أسيرًا من سجن مجدو إلى جلبوع

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوبي اليابان

كتائب القسام تزف مجاهدًا توفي بعد صراع مع المرض

"هيئة الأسرى": الهيئة التنظيمية للأسرى تُغلق سجن النقب

استقالة وزيرة الدفاع الألمانية من منصبها

16 يناير 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
...
وزيرة الدفاع الألمانية المستقيلة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت استقالتها من منصبها اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للوزيرة تلقّته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها.

جاءت الاستقالة عقب سلسلة هفوات أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبرخت في بيان "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفدرالية" وألقت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#وزيرة الدفاع الألمانية #استقالة وزيرة الدفاع الألمانية #كريستينه لامبرشت #استقالة كريستينه لامبرشت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة