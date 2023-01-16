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مؤتمر "المخطوطات الدولي" يستقبل الملخصات حتى 5 فبراير

عبد العزيز: التعريف بالمخطوطات النفيسة وخزائنها هدفنا الرئيس

16 يناير 2023 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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أعلنت المنصة المشتركة للمؤتمر الدولي المعنون بـ"أهمية المخطوطات في المحافظة على الهوية وتحقيق أبعاد العقد الاجتماعي" الذي ينظمه اتحاد مؤسسات علمية بتونس والجزائر وبريطانيا حضورياً وافتراضياً بجمهورية تونس في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل، تأجيل آجال تسلم الملخصات العلمية للراغبين في المشاركة إلى الخامس من فبراير المقبل.

وقال مدير المؤتمر والناطق الرسمي الدكتور محمد عبد العزيز: التقت رغبة الإدارة الموحدة للمؤتمر والمشكلة من أكاديمية ACCREDITE بالجزائر - مركز لندن للبحوث و المعهد العربي للديمقراطية - الجامعة الخضراء بتونس على التأجيل لاستقبال أكبر عدد من المشاركين، مشيراً إلى أن الملخصات المرسلة إلى لجنة التحكيم بالغة التميز وتصب في جوهر محاور المؤتمر.

وأضاف أن إدارة المؤتمر تلقت تواصل من عدة جامعات وكيانات علمية دولية للمشاركة، معربًا عن التقدير لجامعات البصرة بالعراق والقرآن الكريم بالسودان وأفريقيا العربية الفرنسية بمالي التي تشكل شراكات استراتيجية مع لحمة المؤتمر.

وأوضح عبد العزيز أن المؤتمر سيعقد حضوريًا وعلى المنصة الافتراضية لمن لم يتمكن من الحضور إلى تونس وأن مخرجات المؤتمر سيتم نشرها في مجلة بحوث العلمية الدولية المحكمة الصادرة عن مركز لندن للبحوث.

ولفت إلى أن المحاور المعلنة في ملف المؤتمر تتفق مع الهدف الرئيس من عقد المؤتمر وهو التعريف بالمخطوطات النفيسة وخزائنها، والوثائق التاريخية المهمة، واللقاء الحي الحاشد بجمهرة من الخبراء العالميين والمختصين والمهتمين بالتراث المخطوط، والاستفادة من تجاربهم.

وحول اللجنة العليا للمؤتمر قال عبد العزيز: حرصت المنصة المشتركة للمؤتمر على أن تكون اللجنة العليا مؤلفة من أرفع الشخصيات القادرة على الخروج بالمؤتمر لبر الأمان وهم رئيس مركز لندن للبحوث أ.د ناصر الفضلي رئيسًا شرفيًا، ورئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس أ.د خالد شوكت رئيسا للمؤتمر، ومدير مؤسسة ACCREDITE للتدريب بالجزائر أ.د ايدير غنيات أميناً عام، بينما عميد كلية الإعلام في جامعة منيسوتا أ.د عبد الكريم الوزان رئيسًا للهيئة العامة للمؤتمر، بالإضافة إلى ستة من أكفأ الأكاديميين العرب لرئاسة اللجان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تونس #محمد عبد العزيز #المخطوطات

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