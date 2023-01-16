الاحتلال يشرع بنقل 70 أسيرًا من سجن مجدو إلى جلبوع

شرعت إدارة سجن "مجدو" التابع للاحتلال، اليوم الإثنين، بنقل 70 أسيرًا من قسم (8) إلى سجن "جلبوع".

‏وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أنّ إدارة سجن الاحتلال نقلت أمس 40 أسيرًا، ومن المتوقع أن تنقل اليوم 30 آخرين.

وأشار إلى أنّ عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ 80 أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.

‏يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية العام الماضي 4700 أسير.

وكان وزير أمن الاحتلال المتطرف بن غفير قد هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء ما يُعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن "الكانتين".

المصدر / فلسطين أون لاين