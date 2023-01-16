فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

براتب يتجاوز 1300 دولار .. مطلوب مبرمج للعمل مع شركة سعودية مختصة بالحلول المالية

"القدس في العيون".. معرض يجسد معالم المسجد الأقصى

"المرور": إصابة طفيفة في 7 حـوادث سير خلال 24 ساعة

منظمة "بتسيلم": (إسرائيل) تحكم على مرضى غزة بـ "الموت"

صحيفة عبرية: ذعر في مكتب نتنياهو بعد العثور على ظرف مشبوه

الاحتلال يشرع بنقل 70 أسيرًا من سجن مجدو إلى جلبوع

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوبي اليابان

كتائب القسام تزف مجاهدًا توفي بعد صراع مع المرض

"هيئة الأسرى": الهيئة التنظيمية للأسرى تُغلق سجن النقب

وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

الاحتلال يشرع بنقل 70 أسيرًا من سجن مجدو إلى جلبوع

16 يناير 2023 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
...

شرعت إدارة سجن "مجدو" التابع للاحتلال، اليوم الإثنين، بنقل 70 أسيرًا من قسم (8) إلى سجن "جلبوع".

‏وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أنّ إدارة سجن الاحتلال نقلت أمس 40 أسيرًا، ومن المتوقع أن تنقل اليوم 30 آخرين.

وأشار إلى أنّ عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ 80 أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.

‏يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية العام الماضي 4700 أسير.

وكان وزير أمن الاحتلال المتطرف بن غفير قد هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء ما يُعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن "الكانتين".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة