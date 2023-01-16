وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (أخصائي/ة نفسي/ة).

سيتم تعيين الموظفين من قبل جمعية العودة الصحية والمجتمعية AWDA وسيتم تعيينهم في مشروع جراحة الأطراف الترميمية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مستشفى العودة وفقًا للشراكة بين AWDA ومنظمة أطباء بلا حدود.

- الغرض الرئيسي تقديم الدعم النفسي للمرضى وفقًا لمبادئ ومعايير وإجراءات منظمة أطباء بلا حدود من أجل تحسين الصحة العقلية للمرضى.

المسؤوليات العامة:

- تقييم احتياجات الصحة النفسية للمرضى ووضع التشخيص وخطة العلاج.

- إبلاغ المريض وأقاربه بالعواقب المحتملة للمرض والعلاج الدوائي لمتابعة وإحالة المرضى إلى المهنيين الصحيين الآخرين عند الضرورة، من أجل تقديم العلاج الأنسب وتحسين حالة المريض

- تنفيذ بروتوكولات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) وحماية الطفل، وتحديد الضحايا المحتملين للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو إساءة معاملة الأطفال وإحالتهم حتى يتلقوا العلاج اللازم.

- تقديم الدعم النفسي وجلسات العلاج النفسي (فردي، عائلي، جماعي) للمرضى وفقًا لبروتوكولات منظمة أطباء بلا حدود من أجل تحسين ظروف صحتهم النفسية.

- مساعدة وتدريب الموظفين والأشخاص ذوي الحيلة كلما لزم الأمر من أجل تعزيز نطاق أنشطة MH.

- جمع البيانات الإحصائية والرصدية عن أنشطة الصحة النفسية.

- إبلاغ المشرف والفريق الطبي بأي مشاكل أو مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بعلاج المرضى من أجل تقديم أفضل حل ممكن من منظور طبي ضمان الحفاظ على سرية جميع معلومات المريض.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس الأساسية في علم النفس أو درجة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحة العقلية.

- تعد المعرفة الكبيرة بـ DSM 5 وموارد MH الأخرى ذات الصلة (شهادة mhGAP) أحد الأصول.

- خبرة لا تقل عن سنتين كأخصائي نفسي.

- خبرة سابقة مرغوبة مع منظمة أطباء بلا حدود أو المنظمات غير الحكومية الأخرى.

- تجربة مرغوبة في العمل مع كل من البالغين والأطفال.

- الخبرة مع فريق متعدد التخصصات هي أحد الأصول.

- خبرة مثبتة في حماية الطفل وإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من بروتوكولات الصحة العقلية المُعدَّلة محليًا لإدارة احتياجات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي هي أحد الأصول.

- خبرة كبيرة في توفير دورات تدريبية على الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (بما في ذلك تدريب الفرق الطبية على دمج MH في المرافق الطبية) هي أحد الأصول.

- المستوى المقبول في اللغة الإنجليزية هو أحد الأصول أو الالتزام بالتعلم.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب بما فيها (Word ، Excel ، والإنترنت).

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 21/1/2023