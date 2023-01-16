فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوبي اليابان

"هيئة الأسرى": الهيئة التنظيمية للأسرى تُغلق سجن النقب

كتائب القسام تزف مجاهدا توفي بعد صراع مع المرض

وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

بلدية رفح تطلق حملة تسهيلات مالية للعام 2023

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الشهيد "كميل".. حبيب "قباطية" وأيتامها

الاحتلال يهدم 15 منشأة في بلدة حزما شمال شرق القدس

جنوح سفينة في مضيق البوسفور وتعليق حركة السفن

المشهد الدوّار

إصابات واعتقالات خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

16 يناير 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
...

أُصيب فجر اليوم الإثنين ثلاثة مواطنين من بيت لحم وجنين، أحدهم طفل برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

ووصفت وزارة الصحة إصابة الطفل (١٤ عامًا) بالحرجة حيث تجري محاولات لإنقاذ حياته في المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم فجر اليوم حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر الذين تمكنوا من استهداف الآليات العسكرية بعبوات متفجرة محلية الصنع.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتــلال اعتقلت الشاب محمود صلاح هماش عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة، والشاب أسامة محمد حمامرة من بلدة حوسان.

واندلعت مواجهات أُصيب خلالها شابان، أحدهما بشظية رصاص في الرأس والثانية بالرصاص في القدم، في قباطية.

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها قباطية، الشابين مهند تركمان، وأدهم ابو الرب، كما سلمت الشقيقين محمد وأرشد آدم زكارنة، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس، وسلمت عددًا من الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم ثلاثة فتية من عائلة واحدة من بلدة بيت سيرا غرب المدينة وهم: صالح ومحمود وعلي أبو صفية، بالإضافة لاعتقال يوسف محمد عودة من بلدة دير عمار غرب رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي القسطل ببلدة العيزرية واعتقلت الشاب يزن يوسف مطير بعد تفتيش وتخريب كافة محتويات منزل عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل جعفر البشيتي (14 عامًا) بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وطالت الاقتحامات مخيم عسكر الجديد في نابلس وحي المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس تخللها مداهمة منازل وتخريب محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحيم بشكار عقب اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية، والشاب حمزة قطناني من مخيم عسكر الجديد.

وبشكار أسير قسامي محرر أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه في مارس من العام الماضي.

ووجّهت سلطات الاحتلال لبشكار عدة تهم، أبرزها الانتماء لصفوف كتائب القسام، ومحاولة تنفيذ عملية استشهادية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اعتقالات #إصابات #مواجهات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة