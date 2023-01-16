الاحتلال يهدم 15 منشأة في بلدة حزما شمال شرق القدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت تجارية، قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.

ووفق مصادر مقدسية، فقد هدمت جرافات الاحتلال 15 منشأة من ضمنها محال تجارية وورش تصليح مركبات على مدخل بلدة حزما قرب الحاجز العسكري.

ووفق المصادر عرف من أصحاب المنشآت: عودة جبر الخطيب، ومحمد مصطفى الخطيب، ومحمود جبر الخطيب، بعد أن أغلقت مدخل البلدة، ونصبت حاجزًا عسكريًّا على دوار الشهيد "عريبة".

وكانت قوات الاحتلال هدمت قبل أقل من عام 10 منشآت تُستخدم كوُرش لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.



















المصدر / فلسطين أون لاين