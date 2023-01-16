فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

هل تصدق؟ علامة في الأصابع تنذر بمرض خطير في الكبد

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين

الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة

على عكس الشائع.. الكربوهيدرات يمكن أن تساعد بإنقاص الوزن!

دراسة جديدة تحذر.. إياكم وتناول وجبة واحدة فقط!

أسباب ومخاطر.. هل تبدو أكبر أم أصغر من عمرك الحقيقي؟

قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار

أكبر مخاطر استخدام أجهزة التتبع.. وهكذا يمكنك الإفلات؟

ثغرة أمنية خطرة في كروم قد تؤثر في مليارات المستخدمين

الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة

16 يناير 2023 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
...
فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة

يكون الجو اليوم الإثنين، بحول الله تعالى، غائما جزئيا إلى غائم وبارداً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الطقس #سقوط أمطار #أجواء شتوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة