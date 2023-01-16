قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار

استقر سعر بيتكوين اليوم الأحد، فوق مستوى 20000 دولار، بعد تجاوزه لأول مرة منذ أكثر من شهرين في تعاملات السبت.

وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما خققت مكاسب بنسبة 7.8%، إلى 20853 دولاراً.

وأضافت بيتكوين مكاسب بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولاراً في 1 يناير.

وارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولاراً يوم السبت، مضيفةً 85.90 دولار إلى الإغلاق السابق.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل إجمالي 975.66 مليار دولار، مقتربة من اختراق حاجز التريليون دولار مجدداً.

على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطاً كبيراً، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار.

من جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة رين المالية، عبدالله المعيقل، إن وصول سعر عملة بيتكوين إلى نحو 16.5 ألف دولار التي يحوم حولها منذ منتصف ديسمبر الماضي، جاء وسط إشارات إلى ركود في الاقتصاد العالمي وانخفاض في السيولة وأخبار سلبية عديدة تسببت في مشكلات منها انهيار منصة FTX ومنصات أخرى وبعض تلك الأزمات مستمر ولم يحل حتى الآن.

وأضاف عبدالله المعيقل، أنه من المحتمل مراهنة بعض المستثمرين على هبوط بيتكوين بالمزيد من الرافعات المالية، وبالتالي أجبروا على تسييل عمليات التمويل لشراء بيتكوين وتغطية مراكزهم المكشوفة.

وأضاف أن الارتفاع جاء بالتزامن مع تغير بشأن نظرة استمرار الفيدرالي الأميركي في رفع نسب الفائدة وبالتالي بدأت تنتعش الأسواق، فيما ارتفع سعر بيتكوين نحو 20% منذ بداية العام الحالي وهي بداية مشرقة.

المصدر / وكالات