نـــــــعيم الســـــويـركي يتحدث بصراحة

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16 يناير 2023 . الساعة 02:40 بتوقيت القدس
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نعيم السويركي
غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد الكابتن نعيم السويركي مدرب فريق نادي غزة الرياضي، أن فريقه استحق الخسارة أمام فريق الزوايدة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وقال السويركي، أن فريق الزوايدة كان الطرف الأفضل في اللقاء، مُشيراً إلى أن صاحب الأرض لعب بروح قتالية، وأن فريقه ظهر بشكل سيئ، ولم يخلق لنفسه فرص.

وأضاف السويركي، أن اللاعبين شعروا بأن المهمة انتهت بعد الفوز على شباب خانيونس وبيت حانون، رغم مطالبتهم بالتركيز في مباراتي الزوايدة وخدمات النصيرات لأنهما الأهم في مسيرة الفريق بالدوري.

وأوضح السويركي، أن فريقه تأثر بظروف المباراة أيضاً، بعد اضطراره لإجراء تبديلين في الشوط الأول بسبب الإصابة، لكن رغم ذلك الفريق لم يفعل شيء من أجل تحقيق المكسب، وظهرت الثقة الزائدة عند اللاعبين.

وفشل غزة الرياضي صاحب المركز العاشر في توسيع الفارق مع خدمات النصيرات صاحب المركز الحادي عشر، وأبقى على فارق النقطتين بينهما، وكلاهما مهددين بالهبوط للدرجة الأولى.

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#الدوري الممتاز #غزة الرياضي #شباب الزوايدة #نعيم السويركي

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