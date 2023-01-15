"الدعليس" يشيد بجهود وفد فلسطين في مونديال قطر

أشاد عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، بوفد فلسطين في مونديال قطر، خلال استقباله لنخبة من أعضاء الوفد يتقدمهم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة صباح اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة.

وعبر الدعليس عن تقديره لما قدمه الوفد من جهود كبيرة في إبراز القضية الفلسطينية والحضور المميز في كافة الفعاليات والمباريات وكسب تأييد العالم وحشد الجماهير العربية لرفع العلم الفلسطيني والشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وشكر ما بذله عبد السلام هنية من دور رائد في إنجاح مهمة أكبر وفد عربي يشارك في المونديال، وحيا رعاية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للوفد ودعم كل الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية التي نفذها الشباب الفلسطيني في الدوحة.

وقال: "بالفعل كانت فلسطين المنتخب رقم 33، فازت الأرجنتين بالكأس، وفازت فلسطين بحب العرب وأحرار العالم، الشعوب رفضت التطبيع وكشفت أنها مع فلسطين".

بدوره، وجه عبد السلام هنية التحية لرئيس متابعة العمل الحكومي وما قدمه من دعم للرياضة والاهتمام بها، وتناول أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل العربية والدولية، شاكرا التسهيلات التي وفرتها دولة قطر ومنح الفرصة لتنفيذ جميع الفعاليات التضامنية مع فلسطين.

وفي نهاية اللقاء قام عبد السلام هنية والوفد الرياضي بتقديم هدية لرئيس متابعة العمل الحكومي عبارة عن مجسم كأس العالم وكرة القدم الرسمية لمونديال قطر.

المصدر / فلسطين أون لاين