الأسير مصعب الهور يتنسم الحرية بعد 24 ساعة من وفاة والده في الخليل

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن الأسير مصعب الهور، وذلك بعد 24 ساعة من وفاة والده الحاج مصطفى الهور بمحافظة الخليل.

وتنسم مصعب عبق الحرية بعد عام ونصف أمضاها في الاعتقال الإداري، وخاض خلالها إضرابا مفتوحا عن الطعام، تنديداً بهذه السياسة الظالمة التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبدأ الأسير مصعب الهور يوم 14/4/2021 إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 24/10/2019 على حاجز عسكري شرق بيت لحم، وتم تحويله للاعتقال الإداري.

وأنهى الهور إضرابه عن الطعام بعد 16 يوماً، عقب رضوخ الاحتلال لمطلبه بتحديد موعد للإفراج عنه، وتحديد سقف لاعتقاله الإداري.

وأمضى الهور ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال، خمس منها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه طفل وحاد كان عمره شهر فقط حين اعتقل والده، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وتوفي أمس السبت الحاج مصطفى الهور والد المحرر مصعب من صوريف شمال الخليل، وتقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى بأحر التعازي والمواساة من عائلة الهور ومن الأسير المجاهد مصعب الهور بوفاة والده.

المصدر / حرية نيوز