غزة: قبول استـــــــــــــــــــــــــــقالة الـــــــــوزير

غزة/ مؤمن الكحلوت

أعلن حازم الوزير مدرب فريق نادي الهلال استقالته من تدريب فريق كرة القدم، عقب تلقي الفريق الخسارة الرابعة تواليا.

ووفق مراسل "فلسطين أون لاين"، فقد قبِل مجلس إدارة نادي الهلال استقالة الوزير، موجها الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وبدأ مجلس الإدارة البحث عن مدرب جديد لخلافة الوزير، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هويته غدا.

وحقق الوزير نتائج لافتة مع الهلال في مرحلة الذهاب، قبل أن تتراجع في مرحلة الإياب ويخسر جميع مبارياته، حيث يتواجد الفريق في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وقاد الوزير فريق الهلال على مراحل متفاوتة خلال السنوات السابقة، كما عمل مساعدا مع عدة مدربين، ولم يسبق له تدريب فريق أخر.

المصدر / فلسطين أون لاين